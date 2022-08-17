كيف وصلت المياه إلى الأرض.. دراسة يابانية توضح

كشف مجموعة من العلماء الباحثين في مجال الفضاء، وجود كميات من المياه وصلت إلى الأرض من خلال مجموعة من الكويكبات الموجودة أقصى المجموعة الشمسية، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

مهمة فضائية لمدة 6 سنوات

وقال الباحثون الذين حصلوا على عينات نادرة من المياه تم جمعها في مهمة فضائية يابانية استمرت لمدة 6 سنوات، إن كميات من المياه قد تكون وصلت إلى الأرض بواسطة كويكبات موجودة في أقصى المجموعة الشمسية.

وأضاف الباحثون أنه من أجل تسليط الضوء على أصول الحياة وكيفية تكوين الكون، فإنهم مازالو يفحصون مواد أعيدت إلى الأرض قبل عامين من الكويكب ريوجو، لافتين إلى أنه تم جمع 5.4 جرامات من الصخور والغبار بواسطة مسبار فضاء ياباني يُدعى «هايابوسا-2».

وفي دراسة جديدة نشرتها مجلة «نيتشر أسترونومي»، قال علماء إن عينات الكويكب ريوجو يمكن أن تعطي دلالات على لغز كيفية ظهور المحيطات على الأرض قبل مليارات السنين.

وقالت الدراسة التي أجراها علماء من دولة اليابان ودول أخرى، وتم نشرها أمس، إن الكويكبات من النوع سي المتطايرة والغنية في الوقت ذاته بالمواد العضوية ربما كانت أحد المصادر الرئيسية لمياه الأرض.

الكويكب ريوجو

وأضافت الدراسة أن توصيل المواد المتطايرة مازال موضع نقاش كبير، لكن في الوقت نفسه فإن المواد العضوية الموجودة في جسيمات الكويكب ريوجو، المحددة في هذه الدراسة، ربما تمثل أحد المصادر المهمة للمواد المتطايرة.

وافترض بعض العلماء أن مثل هذه المواد المتطايرة من المتوقع أن يكون له أصل خارج المجموعة الشمسية، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أنه من غير المرجح أن تكون المصدر الوحيد للمواد المتطايرة التي وصلت إلى الأرض في بداية تكوينها.

وأُطلق المسار الياباني «هايابوسا 2» عام 2014 في مهمة إلى ريوجو، على بعد حوالي 300 مليون كيلومتر، والتي عادت إلى مدار الأرض قبل عامين لإعادة كبسولة تحتوي على العينة.