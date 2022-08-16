مؤشرات شبه نهائية لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات.. تعرف عليها

تسدل وزارة التعليم العالي خلال الساعات القليلة المقبلة، الستار عن تنسيق المرحلة الأولى 2022، إذ من المقرر أن يكشف وزير التعليم العالي العديد من التفاصيل حول المرحلة، ويبحث أكثر من 115 ألف طالب وطالبة عن مؤشرات الحدود الدنيا، خاصة فيما يتعلق بكليات القطاع الطبي «الطب للبشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري».

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا للتنسيق صباح غدا، لتحديد أعداد الطلاب المقرر قبولهم بكل كلية والحدود الدنيا للمرحلة.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

وكشفت المؤشرات شبه النهائية لتنسيق المرحلة الأولى 2022، وبعد تحليل البيان الإحصائي لنتيجة الثانوية العامة 2022، مقارنة بالأعداد المحتمل قبولها بكليات القطاع الطبي، ارتفاع الحدود الدنيا لكليات الطب البشري بواقع 1%، عن العام الماضي لتقف عن الدرجة 91.7%، وبالتالي فأنه من المتوقع أن تقف الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان عند 91.2%، وبالنسبة لكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي، فإنها من المتوقع ان يتراوح نسب الحد الادنى لها مابين 89.5% إلى 91.5%.

وتؤكد المؤشرات، وجود أماكن شاغرة بكليات الطب البيطري لطلاب المرحلة الثانية، وكذلك أماكن بكليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية.

مقاعد شاغرة لطلاب المرحلة الثانية

وبالنسبة للشعبة العلمية الرياضية، فإن المؤشرات شبه النهائية، تؤكد وجود أماكن شاغرة لعدد من المقاعد بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية، خاصة أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، استقر على 83.17% لعدد طلاب 15 ألف طالب، وبالمقارنة مع أعداد الطلاب المحتمل قولها بكليات الهندسة، وتقترب من 17 ألف طالب، فإن المؤشرات تؤكد وجود مقاعد شاغرة بها لطلاب المرحلة الثانية بعدد من الكليات.

وبالنسبة لكلية هندسة البترول، فإن التوقعات تشير إلى وقوفها عند 95% كحد أدنى، إذا لم تزيد عن ذلك، نظرا لأن عدد الحاصلين على أكثر من 95% بالشعبة العلمية الرياضية، يزيد عن 900 طالب، وبالمقارنة بأعداد الطلاب المقرر قبولها بالكلية، التي تقترب من 600 طالب، ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى للكلية.

وبالنسبة لطلاب لشعبة الأدبية، فإن المؤشرات تؤكد وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الثانية بكليات الآداب والتجارة والحقوق والتربية، واكتمال أعداد كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار.