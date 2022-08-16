الإسكان: اكتمال المنشأ الخرساني لكل أبراج حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على عدة مشروعات على مستوى الجمهورية، بداية من مشروعات المدن الساحلية الجديدة التي جرى إضافتها مثل المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية، تزامنا مع تطوير العاصمة بالكامل وتطوير البنية التحتية لها وإضافة منشآت ذات طابع جديد.

البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الأطول في إفريقيا

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على قناة «سي بي سي»، أن حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة يتكون من 20 برجا، منها البرج الأيقوني وهو أطول برج في إفريقيا، وجرى الانتهاء من المنشأ الخرساني بالكامل لكل الأبراج.

البدء في استلام الأبراج الإدارية من يونيو الماضي

وتابع: «أبراج الحي، عبارة عن 10 أبراج إدارية، و4 أبراج فندقية، و5 أبراج سكنية، وجرى الانتهاء من معظم الواجهات بنسبة 90%، إذ جرى تركيب الواجهات الزجاجية، ويجري العمل على التشطيبات الداخلية وأعمال المرافق، وهناك منطقة تبريد مركزية في مراحل الإنهاء، ونسبة التنفيذ في المشروع تخطت الـ65%»، موضحًا أن المنطقة مهمة للغاية، وبدأنا في استلام الأبراج الإدارية منذ يونيو الماضي، وسيجري الاستلام بالكامل في نهاية العام الحالي، وبداية من العام المقبل سيجري استلام الأبراج السكنية حتى نهاية 2023، وبالتالي ستنتهي مراحل الاستلام والتشغيل التجريبي للمرافق التي يجري تنفيذها.