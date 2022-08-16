اعترافات سارقي السيارات بدار السلام: «بنبيعها خردة لتاجر على علم بسرقتها»

أمرت نيابة دار السلام بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» بدائرة قسم شرطة دار السلام، وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية حول ارتكابهما الوقائع المتهمين فيها.

واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وأشارا إلى أنهما يبيعان السيارات المسروقة خردة لأحد التجار، وهو على علم أنها من متحصلات وقائع السرقة.

تفاصيل البلاغ

وتمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، له معلومات جنائية، حال شروعه فى سرقة سيارة أجرة «ميكروباص» بأسلوب «المفتاح المصطنع».

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم، وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لدى عميله «سيئ النية»، ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم الأخير وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهم الأول وأقر بعلمه بكون السيارة من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.