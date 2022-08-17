سائق يطلق النار على عامل بسوهاج لخلافات مالية

أقدم سائق في سوهاج على إطلاق النار صوب عامل من سلاح ناري كان بحوزة نجل السائق المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

لقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بتلقي إخطار من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بوصول المدعو «فارس ع م» سن 21 عاما، عامل، إلى مستشفى سوهاج الجامعي ويقيم بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج مصاباً " بطلق ناري بالظهر من الناحية اليسري " وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع المصاب، وبسؤال المصاب عن إصابته أفاد بإتهام كل من "عبد اللاه ع أ " سن 54 عاما سائق و نجله" محمد ع ع" سن 23 عاما سائق ويقيمان بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري "فرد خرطوش" كان بحوزة الثاني مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية بينهم.

وعلي الفور تم جمع التحريات الأولية والتي أثبتت صدق رواية المصاب وتم ضبط المتهمين والسلاح الناري المستخدم " فرد روسي " بأرشاد المتهم الثاني.

وقد أفادا المتهمان بارتكاب الواقعة لذات السبب حيث يوجد خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الثاني حول مشروع كان سيتشاركان فيه معا ولكنها اختلفا قبل إتمامه، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.