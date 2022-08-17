الشرطة النيوزيلندية تكثف جهودها لفك لغز «جثة الشنطة»

تستمر الشرطة النيوزيلندية في جهودها، لمحاولة فك لغز العثور على رفات جثة داخل حقيبة سفر كبيرة، بيعت في أحد المزادات واشترتها أسرة نيوزيلندية، قبل أن تفاجأ بوجود بقايا إنسان بداخلها.

لغز جثة الشنطة

البداية كما نشرت «سكاي نيوز»، كان بشراء أسرة لحقيبة سفر كبيرة من أحد المزادات قبل أن تفاجأ بأنّ ما في داخلها هو رفات بشرية وبقايا جثة انسان.

وفور شراء الشنطة اصطحبتها الأسرة للمنزل، وحينما استكشفوها صدموا، حيث وجدوا داخلها رفات جثمان إنسان، واستغاثوا بالشرطة التي وصلت على الفور، حيث أخلت الأسرة مسؤوليتها واكدت أنّ الجثة قد تعود للأسرة التي باعت الحقيبة في المزاد.

الشرطة بدأت التحقيق فور ورد البلاغ

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، فإنّ الشرطة بدأت تحقيقاتها في الواقعة الغريبة وأحالت الجثة للجهات المختصة لتشريحها للوصول لهوية المتوفي والوقوف على ملابسات الحادث.

وأصيب الجيران بالصدمة عند مشاهدتهم رجال الإسعاف والشرطة، وهم حاملين الشنطة وداخلها جثة بشرية، بينما ما زالت الأسرة التي اشترت الحقيبة تعيش حالة صدمة كبيرة، بسبب الواقعة الغريبة، خاصة في اللحظة التي فتحوا فيها الحقيبة وتفاجئوا بالجثة.