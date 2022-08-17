إنذار شديد اللهجة لأصحاب السيارات القديمة بشرم الشيخ: لن يتم ترخيصها

في إطار تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء طبقا للمواصفات العالمية، قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية، استبدال السيارات القديمة التي تعمل بالوقود التقليدي بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية.

وقال اللواء خالد فودة في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جرى تخصيص مساحة 3000 متر مربع بالقرب من منطقة السفاري بشرم الشيخ، لتخريد السيارات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه المحافظ إنذارا شديد اللهجة لأصحاب السيارات القديمة بشرم الشيخ، قائلا: «مافيش ترخيص لسيارة عدى عليها 20 سنة».

سيارات جديدة خضراء

وقال محافظ جنوب سيناء إن 6 مواطنين فقط هم من سجلوا على الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال هذا الرابط، من أجل استبدال سيارتهم القديمة بأخرى حديثة، مشيراً إلى أن عمليات استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي تشمل كل أنواع السيارات القديمة في شرم الشيخ والتي مر 20 سنة على تاريخ صنعها.

وتابع أن شرم الشيخ تستعد لاستضافة قمة المناخ وتحقيق شروط المدينة الخضراء، لذا عملية تخريد السيارات سوف تتم قبل انطلاق القمة 27 نوفمبر المقبل، وناشد المواطنين أصحاب السيارات القديمة بشرم الشيخ بضرورة التسجيل على الموقع الإليكتروني للاستفادة من المبادرة، تجنبا لعدم ترخيص السيارة طبقا لتوجيهات القيادة السيادية.

الحافز الأخضر

قال المحافظ إن الحافز الأخضر الذي أعلنت عنه وزارة المالية جاء كالتالي:

１- الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه.

２- التاكسي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه.

３- الميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه.

حيث يقوم صاحب السيارة بشراء سيارة جديدة مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي بالقيمة الذي حصل عليها من تخريد سيارته.

8 محطات غاز ومحطة شحن كهرباء

أكد اللواء خالد فودة أنه جرى الانتهاء من إقامة 8 محطات تموين السيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وجرى تشغيل 5 محطات وباقي 3 سوف تعمل قبل قمة المناخ تغطي كل أحياء المدينة وكلها مزودة بشواحن كهرباء للسيارات.

وقال إن محطة الكهرباء المخصصة لشحن الأتوبيسات والسيارات بالكهرباء جرى الانتهاء من نحو 50% من الأعمال الإنشائية، موضحاً أن التشغيل التجريبي للمحطة سوف يبدأ نهاية الشهر المقبل مع وصول 150 حافلة تعمل بالكهرباء لضيوف المؤتمر إلى جانب 150 سيارة كهربائية.