حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء شخصية لديه قدرة على التكيف مع جميع الأوضاع ومزاجي بشكل كبير، ويحب المرح والضحك، كما أنّه شخص اجتماعي يحب الحفلات والخروج، وغير أناني، كما يتسم مولود الجوزاء، بأنّه شخصية مستقلة، يرفض الخضوع للآخرين، ويقدم المساعدة للمحيطين به، ويعتمد مولود هذا البرج يوميا، على الحظ الخاص به، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر في منزلك الثاني عشر اليوم الخميس، قد يجعلك مشوشا، وتميل للانعزال قليلًا، وعليك ألا تعلن خططك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، تنصحك اليوم الخميس بعدم إهمال أي عارض صحي تواجهه، لهذا عليك أن تقاوم ميلك للانفعال والغضب، وأن تتأنى في قرارتك وتصرفاتك مع المحيطين بك أو مع شريك حياتك، حتى لا تزيد من حجم الخسائر التى قد تتعرض لها، وفق حظك اليوم.

عيوب برج الجوزاء

ومن عيوب موليد برج الجوزاء، أنّ لديه شخصية معروف عنها التردد قبل اتخاذ أي قرار، لا يستطيع أن يتخذ أي قرارات مصيرية بسهولة، وهو متهور ومتسرع، ولا يلتزم بالوعود على الإطلاق.