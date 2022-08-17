الكوسة بـ6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر
كتب:
سلامة عامر
07:13 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
سوق الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسعار الجملة للخضر والفاكهة بسوق الجملة «6 أكتوبر».
أسعار الخضر بسوق الجملة 6 أكتوبر
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن أسعار الخضر والفاكهة كالتالي:
- أسعار الجملة للطماطم تراوحت بين 3.5 جنيه و6 جنيهات للكيلو.
- أسعار الجملة للبطاطس تراوحت بين 4 و6 جنيهات.
- أسعار الجملة للبصل تراوحت بين جنيه وجنيهين.
- أسعار الجملة للكوسة تراوحت بين 4 و7 جنيهات للكيلو جرام.
- أسعار الجملة للفلفل الرومي تراوحت بين 1.5 و3 جنيهات للكيلوجرام.
- أسعار الجملة للخيار البلدي تراوحت بين 3 و4.5 جنيه للكيلو جرام.
- أسعار الجملة بادنجان رومي تراوحت بين 1 و3 جنيهات للكيلو جرام.
- أسعار الجملة للفاصوليا تراوحت بين 20 و23 جنيها للكيلو جرام.
- أسعار الجملة للبامية تراوحت بين 15 و20 جنيها للكيلو جرام.
أسعار الفاكهة بسوق الجملة 6 أكتوبر
وكشف محافظة الجيزة عن أسعار الفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر وهي كالتالي:
- أسعار الجملة للمانجو تيمور تراوحت بين 12 و16 جنيها للكيلو جرام.
- أسعار الجملة للكمثري تراوحت بين 5 جنيهات و11 جنيها.
- أسعار الجملة للتفاح المصري تلاجات تراوحت بين 7 و10 جنيهات.