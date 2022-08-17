القبض على 3 متهمين بخطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة مساعد وزير الداخلية للقطاع، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم باحتجاز شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من إحدى السيدات ومقيمة بدائرة القسم بغياب زوجها عن مسكنهما، وتلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص، يفيد بأن زوجها مختطف لدى بعض الأشخاص وطلب مبلغ مالى لإطلاق سراحه.

3 أشخاص وراء خطف المجني عليه

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب واقعة خطف المجني عليه، 3 أشخاص ومقيمين بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، إذ تبين وجود خلافات مالية بين المتغيب والمتهمين، وعلى إثر ذلك قاموا باصطحابه داخل سيارة لمحل إقامتهم واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة والاستيلاء على 2 هاتف محمول حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بالمتغيب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

كما قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط

ضبط 14 قطعة سلاح ناري

وأسفرت الحملة، عن ضبط (14) قطعة سلاح نارى (7 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 14 متهما، وضبط (2) قضية اتجار في المواد المخدرة، وتم ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – دراجة نارية).