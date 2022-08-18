تفاصيل ومميزات صك البركة.. شهادة تبدأ بـ1000 جنيه وعائد يصل لـ18%

تستمر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، في تقديم منتجاتها المختلفة والجديدة للعملاء، في ظل الإقبال الشديد على التعامل مع البنوك والرغبة في الاستفادة وتحقيق الأرباح المضمونة من خلال الأوعية الادخار البنكية، مثل الشهادات والصكوك الإسلامية بأنواعها وغيرها من المنتجات الأخرى داخل البنوك.

وترصد «الوطن» تفاصيل صك البركة الإسلامي من بنك البركة مصر بعائد يصل إلى 18%، كما يلي:

مميزات صك البركة من بنك البركة مصر

- مدة الصك: تصل إلى 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي ليوم الشراء.

- فئة الصك: 1000 جنيه مصر ومضاعفاتها ودون حد أقصى.

- حساب العائد: يبدأ احتساب العائد اعتبارا من اليوم التالي للشراء.

- نوع العائد: إسلامي بدوريات صرف مختلفة (ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي، تراكمي في نهاية المدة) ويتم عمل تسوية نهائية في نهاية كل سنة مالية.

- حال صرف العائد تراكمي في نهاية المدة يجوز لصاحب الصك الحصول على 50% من العائد المجمع له بعد مضي 5 سنوات من عمر الصك.

تفاصيل العائد على صك البركة الإسلامي

- تتنوع أسعار العائد على صك البركة الإسلامي، بين عائد ربع سنوي 10.25%، عائد نصف سنوي 10.5%، عائد سنوي 11%، عائد تراكمي 18%.