تفاصيل جريمة «عصابة علي ورشا».. نهبا أموال مستشفى حكومي بـ«خطة شيطانية»

المستشفى يعج بالمرضى، أنين الأوجاع لا يفارق الأسر، حالات الوفاة متكررة، مشاهد معاناة المرضى لم يرق لها قلب «على» الموظف بمستشفى حكومي في القاهرة، بل استغل جهة عمله أسوأ استغلال ووضع خطة شيطانية بالاتفاق مع زوجته لنهب أموال المستشفى، ففي وقت قليل تحول إلى ثري، ومن أصحاب العقارات والسيارات والأراضي، دون أن يلتفت لما تقترفه يداه بجرم في حق المجتمع بأسره.

عصابة زوجية للاستيلاء على ملايين الجنيهات من مستشفى حكومي بالقاهرة

لاحظت إدارة المستشفى أنّ الأموال التي تنفق على شراء المستلزمات الطبية وبعض الأجهزة أكثر من قيمتها الفعلية، فتم إبلاغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالواقعة، وبعد وقت قليل من التحريات، تبيّن أنّ الموظف استغل عمله في الوحدة الحسابية بإحدى المستشفيات الحكومية، وزوجته، وهما مقيمان في القاهرة، في تكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال المستشفى جهة عمل المتهم الأول وأنهما نجحا في مخططهما الإجرامي.

خطة جريمة نهب أموال مستشفى حكومي

وأفادت التحريات بأنّ أولى خطوات الجريمة، كانت بتأسيس الزوجة شركة للتوريدات العمومية، وأنّ هذه الشركة «لا تمارس نشاط فعلي على أرض الواقع»، وأنّ الزوجة «رشا» فتحت حسابًا بنكيًا باسم شركتها في أحد البنوك، وبذلك انتهت مهمة الزوجة، وبقيت المهمة الرئيسية على الزوج في استغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي وتمكن من تحويل مبالغ مالية كبيرة من حساب المستشفى الذي يعمل به إلى حساب شركة زوجته البنكي نظير توريدها بعض المستلزمات والأجهزة الطبية دون توريد فعلي أو أداء أي خدمات للمستشفى.

نهب أموال المستشفى

وأوضحت تحريات مباحث الأموال العامة، أنّ المتهم عقب سرقته أموال المستشفى، وهي مبالغ مالية تقدر بالملايين، ترك مكان سكنه واشترى شقة سكنية وسيارة وعدد من العقارات الأخرى بأسماء ذويه، في محاولة منه لإبعاد أي شبهة جنائية عنه، وتمكن ضباط المباحث من القبض على الموظف وزوجته، وعثر بحوزتهما على عقود خاصة بشراء شقق سكنية وقطعة أرض باسم المتهم الأول وذويه، ووثيقة تأمين على الحياة باسم ابنتي المتهم الأول، ورخصة سيارة ملاكي بإسم المتهم أيضًا، وحساب بنكي بأحد البنوك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.