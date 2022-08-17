عضو «العفو الرئاسي» ينشر صورا لإتمام الإفراج عن 25 من المحبوسين (صور)

نشر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صورا لعدد من المحبوسين احتياطيا، الذين تم الإفراج عنهم اليوم.

وكان النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن أمس، إخلاء سبيل 25 شخصا، اليوم.

وكتب «الخولي» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «غدا صباحًا من المنتظر بإذن الله إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا، كل الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة وللأجهزة المعنية».