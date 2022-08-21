«الساقية الدوارة» من أقدم وسائل ري المزروعات في كفر الشيخ.. عمرها 65 عاما

رغم تطور وسائل ري الزراعات على مدار السنوات الماضية، إلا أن صديق سالم البالغ من العمر 71 عاما، ما زال يحتفظ بوسيلته التي ورثها عن والده لري أرضه الزراعية بكفر الشيخ من خلال «الساقية الدوارة»، والتي كان المزارعون يستخدمونها قديما، ويصل عمرها لـ65 عاما تقريبا.

تاريخ الساقية الدوارة في كفر الشيخ

يروي «عم صديق» أنه كان يرافق والده منذ صغره أثناء ذهابه للأرض الزراعية لمساعدته في الأعمال، وذات يوما تفاجئوا بعدد من الأشخاص يقفون على رأس حقلهم ويتحدثون مع بعضهم وعندما اقتربنا منهم وسألهم والدي أخبرونا أنهم مهندسين زراعيين وأنهم جاؤا ضمن مهمة عمل بهدف اختيار موقعا لتركيب «الساقية الدوارة»، والتي تعمل بماكينة بالسولار ليتدفق منها الماء بكميات كبيرة تروي عشرات الأفدنة في وقت قياسي، بما يوفر علينا الوقت والجهد والمال في ري الأراضي.

الساقية الدوارة توفر الوقت والجهد

كان الأمر غريبا على الفلاحين لأننا كنا نقوم بري المزروعات بساقية تجرها المواشي مثل الحمير، ويستغرق ري الفدان الواحد بين 5 و6 ساعات، وعندما تم تركيب الساقية الدوارة وتشغيلها عام 1962 وتدفقت المياه منها، أطلقت السيدات الزغاريد فرحة بهذا التطور»، هكذا يقول «صديق» خلال حديثه لـ«الوطن».

فرحة كبيرة سيطرت على الفلاحين بـ«الساقية الدوارة» حينها، وذلك لأنها ستقوم بري ما يقرب من 10 أفدنة في 3 ساعات فقط عبر قناة صغيرة يجري بها الماء، وتخرج منها لتروي الزراعات من خلال فتحات صغيرة على جانبي المجرى المائي، وهو ما يوفر المال والجهد لمزارعي كفر الشيخ.

الساقية الدوارة تصنع من الصاج

يكشف «العم صديق» أن الساقية الدوارة كان يتم صناعتها من الصاج في ورش محلية الصنع، ويتم تركيب تروس حديدية لتعمل على دورانها ومتصلة بسير من الجلد السميك، ولها بئر يصل عمقها إلى 3 أمتار لرفع المياه منه إلى قناة الري.

وكان تركيب الساقية الدوارة تابعا لمشروع الإصلاح الزراعي في وقت سابق، ويقوم المزارعون بشراء الأراضي الزراعية ومعها تلك «السواقي»، والتي يتم تشغيلها بمعرفة مجلس إدارة مشكل من عدد من الفلاحين المنتفعين من عملية ري أراضيهم، بحسب صديق سالم.