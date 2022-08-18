«يسرا» تطلب الخلع بعد «عشرة 10 سنين»: فاض بيّا منه.. مهمل ومفيهوش ميزة

لم تهدأ محاكم الأسرة من الأزواج الذين يترددون عليها بشكل يومي، ليقطعوا الرباط المقدس الذي جمعهم، وليطرح كل منهم أسبابه أمام خبراء التسوية، لإيجاد حل يرضي الطرفين، قبل تحريك الدعوى المقامة للقاضي، لينظر فيها وينطق حكمه النهائي، وبين الزحام الذي يجتاح طرقة المحكمة وقت الظهيرة، وقفت «يسرا. ع» الزوجة الثلاثينية تنتظر سماع صوت الحاجب لينادي على رقم دعوى الخلع، التي أقامتها بعد 10 سنوات زواج وإنجاب طفلين، بعد أن ادّعى أنّها مريضة بالوسواس القهري بالنظافة، على حد قولها في صحيفة الدعوى.

يسرا لجأت لمحكمة الأسرة

خرج الحاجب لينوه بمجيء القاضي للجلسة، وتحول الصخب لهدوء تام، ووقفت الزوجة تروي ما مرت به وما جعلها تأخذ خطوة الطلاق منه أكثر من مرة، حتى فاض بها الكيل من تصرفاته، على حد قولها، موضحة أنّها التقته قبل أكثر من 10 سنوات وطلب خطبتها ووافقت عائلتها عليه لأنهم على معرفة بأهله، كما أنّه شاب مستقر ولديه وظيفة وشقة، وعدّدوا لها صفاته التي تجعل أي فتاة تقبل به.

يسرا: مهمل وغلبت معاه

وواصلت «يسرا» حديثها لقاضي محكمة الأسرة، قائلة إنّها وافقت عليه بعد مشادات مع عائلتها، وتمت الزيجة خلال أشهر دون أن تتعرف عليه بشكل كافي، وانتقلت للعيش معه وبدأت اكتشاف طباعه، ووجدت أنّه مهمل بشكل كبير في كل شيء، حتى أموره الشخصية وكانت تعاني من التعامل معه، وعندما فاض بها الكيل من تصرفاته بعد أشهر بدأت تشكو لوالدتها لتجد لها حلا للتعامل معه، أو التأقلم عليه.

دعوى خلع بعد 10 سنوات

وبصوت غلب عليه الهم: قالت «يسرا» لقاضي محكمة الأسرة: «بقالي 10 سنين مستحمله إهماله وقلة نضافته، وبعاني معاه أكتر من ولادنا الأطفال، وطلبت الطلاق أكتر من مرة، لحد ما بقى يقول للناس إنّي مريض نفسية وعندي وسواس نضافة، ومحتاجة أتعالج، وأنكر إنّه مهمل في نفسه وفي نضافة أي مكان بيقعد فيه»، وقررت الزوجة أن تلجأ لمحكمة الأسرة بالدقي وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 55 أحوال شخصية.