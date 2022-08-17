تنسيق معهد فني صحي 2022 على مستوى الجمهورية.. اعرف الأماكن الشاغرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود أماكن شاغرة لتنسيق معهد فني صحي 2022 على مستوى الجمهورية، موضحة أن الأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمي علوم تشمل أيضاً كليات التمريض والعلوم والطب البيطري وذلك لتنسيق المرحلة الثانية التي تبدأ غداً الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري بحد أدنى 60%.

أماكن شاغرة بتنسيق معهد فني صحي 2022

الأماكن الشاغرة لـ تنسيق معهد فني صحي 2022 على مستوى الجمهورية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، اليوم، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، هي معهد فني صحي بنها وفني صحي جنوب الوادي ومعهد فني صحى بني سويف ومعهد فني صحي أسيوط ومعهد فني صحي المنصورة ومعهد فني صحي الإسكندرية ومعهد فني صحي أسوان.

عدد الطلاب المرشحين للمرحلة الأولى

وتشمل الأماكن الشاغرة في المعاهد الفنية الصحية معهد فني صحي طنطا ومعهد فني صحي بورسعيد ومعهد فني صحي الزقازيق ومعهد فني صحي الإسماعيلية ومعهد فني صحي سوهاج ومعهد فني صحي إمبابة ومعهد فني صحي رياضة الإسماعيلية ومعهد فني صحي رياضة أسيوط ومعهد فني صحي رياضة بورسعيد ومعهد فني صحي شعبة رياضة سوهاج ومعهد فني صحي رياضة طنطا ومعهد فني صحي رياضة الإسكندرية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الطلاب المُرشحين لتنسيق المرحلة الأولى، موضحة أن كليات جامعية الشعبة العلمية بلغ عدد طلابها 37747 طالبا وطالبة، وكليات جامعية الشعبة الأدبية بلغ عدد طلابها 78827 طالبا وطالبة، ومعاهد تابعة للوزارة للشعبة العلمية بلغ عدد طلابها 242 طالبا وطالبة، ومعاهد تابعة للوزارة للشعبة الأدبية بلغ عدد طلابها المتقدمين لها في تنسيق المرحلة الأولى 382 طالبا وطالبة.