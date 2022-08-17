بتوجيهات رئاسية.. فتح جسر جوي لنقل مساعدات للسودان «فيديو»

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوي الذي امتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتي الدفاع والصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين.

تأتي تلك المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.