أحد جيران المتهم بقتل ابنه في قليوب: «اعتدى على زوجته قبل الحادث»

روى «طارق .م» أحد جيران الأسرة التي وقعت فيها جريمة مقتل طفل على يد والده، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الأب قتل نجله البالغ من العمر 12 عامًا، وحرق جثته للتخلص منها في نفق بالطريق الدائري بمنطقة منطي قرب مركز قليوب، بعد أن تركها في المنزل 5 أيام في حالة تعفن، موضحًا أن «المتهم ليس من أهل المنطقة، وكان يظهر من وقت لآخر، ويجاور مدمني المخدرات بالمنطقة، وكان متزوجًا ولديه 4 أطفال بينهم المجني عليه».

المتهم ألقى زوجته من الطابق الثاني أمام المارة

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن منزل المتهم الذي ارتكب فيه الجريمة يبعد عن المكان الذي تخلص فيه من جثة ابنه، بحوالي 200 متر، وقبل ارتكاب جريمته اعتدى على زوجته، وألقاها من الطابق الثاني بالشارع أمام المارة، ودخلت المستشفى لتتلقى الرعاية الطبية، وكان دائم الاعتداء عليها باستخدام (ماسورة حديدة)، واستغل عدم وجود أي أحد بالمنزل واعتدى على نجله، معقبًا: «مش عارف جاله قلب منين يقتل حتة من قلبه، وقولنا للمتهم في ريحة وحشة جاية من عندك، يقولنا لأ مفيش حاجة، ومحدش هيدخل عندي».

ولفت إلى أن اعترف أمام جهات التحقيق بأن ابنه المجني عليه كان دائم الاعتداء على أشقائه، وهذا ليس له أساس من الصحة، والمجني عليه كان طيبًا وأطيب شخص في أولاد المتهم، وكان محبوبًا بين أهالي المنطقة، وقبل الجريمة بأيام شاهدنا الطفل عليه علامات ضرب مبرح وأسنانه مكسوره، وكان يعمل مع والده (المتهم) قهوجي، والمتهم وقت اكتشاف جريمته، حاول مراوغة رجال الأمن، ولكنه فشل»

عرض المتهم على الطب الشرعي

في السياق نفسه، قرر قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، تجديد حبس المتهم «يسري. ف» الأب صاحب الـ43 عامًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما أمر بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، لاستكمال التحقيقات.