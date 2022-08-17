نائب بالشيوخ: قرارات الإفراج عن المحبوسين ترسيخا لحقوق الإنسان

قال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا، بمثابة استكمال لخطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الانسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع، وتعزيز بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية نحو الجمهورية الجديدة.

مجلس الشيوخ يشيد بالقرارات

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في بيان اليوم، إلى أن سلسلة قرارات الإفراج المتوالية في هذا الملف تعكس الإصرار على إنهائه والدخول في مرحلة جديدة مع أبناء الوطن ممن لم تتورط أيديهم في دماء المصريين أو ممارسة أعمال عنف وتعزيز ملف الحقوق والحريات، حيث زاد عدد المفرج عنهم لأكثر من ٧٠٠ شخص منذ بدء الحوار الوطني سواء بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، كما أنها تمثل خطوة دفع وتهيئة لأجواء للحوار الوطنى واستكمال مسيرة الإصلاح بمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأنها بعثت ارتياح بالشارع السياسى نحو جدية الحوار وعدم وجود نوايا للإقصاء أو التهميش.

قرارات العفو الرئاسي

وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بالتحية للرئيس السيسي، قائلاً إنه "حرص على فتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم ومد أواصر حقوق الإنسان والمتابعة الدائمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، موجها الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية لاتخاذها خطوات حاسمة وسريعة إزاء دعم هذا الملف وتلبية رؤى تقوية مسارات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، متابعا: "مصر تحتاج الآن لكافة العقول الوطنية التي تسهم في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بفكر مختلف وبناء".

قائمة أسماء المفرج عنهم

وتشمل قائمة المفرج عنهم، كل من: أحمد محمد خلف محمود، ومحمد شعبان محمود محمد، ومحمد يسري عبد العظيم سيد، وبسيوني رمضان محمد علي، وأمينة شعبان طلبة، وأدهم حسن حسانين نافع، وبيتر نشأت نعيم راغب، خليل عبد الحميد خليل محمد، وطارق عزت أمين، ومؤمن محمد ربيع عبد الفتاح، وخالد محسن سليمان أيوب، وشادي شرف الدين عبد الحميد.كما تضم القائمة: محمود محمد محمود المخزنجي، ومايسة عبد الفتاح عبد المجيد، وعمرو جابر مكاوي مرشد، وحسام جابر مكاوي مرشد، ويحي عبد التواب عاشور، وعاشور صالح حسن محمد، ومحمود خليل السيد خليل، وأحمد عزت أحمد حسانين ابراهيم، وأيمن علي السيد علي، ومحمد مجدي شكري عجمي، وحسام الدين عيد محمد، وسيد محمد عبد اللاه محمد، وعبد الرحمن عوض عبد السلام.