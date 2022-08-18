مريض نفسي.. تفاصيل طعن شاب لوالدته وشقيقتيه بالمنوفية

داخل بيت قديم في قرية جزيرة الحجر بمحافظة المنوفية، كانت تعيش الأسرة المكونة من 4 أفراد، الأخ وفتاتين والأم، لكن انقلب الأمر رأسا على عقب، وانتهى هدوء المعيشة بطعن الشاب لوالدته وشقيقتيه، والقبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.

طعن والدته ثم شقيقتيه

تجمع الأهالي حول المنزل عقب سماع صرخات واستغاثات الأسرة، عندما أشهر الشاب الثلاثيني السكين في وجوههم، بعدما التقطه من المطبخ، فظنوا أنه يريد فقط التهديد وسينتهي الأمر، إلا أن غافلهم وبدء في طعن والدته، وسط صراخ شقيقتيه حتى طعنهما أيضا ولاذ بالهرب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي يفيد طعن شاب لوالدته وشقيقتيه، داخل دائرة مركز الشهداء، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وجرى نقل المصابين لأقرب مستشفى لتداركهم بالعلاج اللازم.

القبض على المتهم

وبعمل التحريات الأولية من قبل رجال الأمن، تبين أن نجل السيدة، شقيق الفتاتين، هو مرتكب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجده، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وجرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكشفت التحريات أن الشاب يدعى «ا.م.»، يبلغ من العمر 24 سنة، طعن والدته وشقيقتيه؛ لأنه يعاني من مرض نفسي على حد قول الشهود والجيران، ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من سؤال السيدة وابنتيها بسبب خطورة حالتهم الصحية؛ إثر الطعنات التي تلقوها.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وجرى عرض المتهم أمام النيابة العامة، التي استمعت لأقواله وشهادة الشهود، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت جهة التحقيق الأجهزة الأمنية في تحرياتاها التفصيلية والتكميلية حول الواقعة.