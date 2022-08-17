لطلبة الثانوية العامة.. تفاصيل الدراسة في كلية العلوم قسم الرياضيات

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يبحث طلبة شعبة العلمي «علوم ورياضة» عن الكليات العملية وأقسامها التي تتوافق مع مجموعهم وميولهم، وتوفر لهم فرص العمل بسهولة بعد التخرج، منها كلية العلوم قسم الرياضيات بتخصصاته المختلفة «علم الرياضيات التطبيقية، علم الإحصاء، العلوم الاكتوارية، الرياضيات ودعم اتخاذ القرار، علوم البيانات، علوم الحاسب، تكنولوجيا المعلومات، المعلوماتية الحيوية والطبية، البرمجة والوسائط المتعددة).

شروط الالتحاق بكلية العلوم

ومن شروط الالتحاق بكلية العلوم قسم الرياضيات بالجامعات المصرية الحكومية، أن يحصل الطالب على الثانوية العامة القسم العلمي (علوم ورياضيات) أو ما يعادلها وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية.

الدراسة في علوم رياضيات

وأوضح الدكتور أحمد سامي عضو سابق بمجلس نقابة المهن العلمية، وباحث دكتوراه في العلوم، في تصريحات لـ«الوطن» أن كلية العلوم قسم الرياضيات تمنح خريجيها درجة البكالوريوس في العلوم، ويتم تسجيل الخريج في سجل الأخصائيين العلميين بنقابة العلميين تحت مسمى أخصائي علوم كلٍ في تخصصه: «أخصائي علوم رياضيات، أخصائي علوم الرياضيات التطبيقية، أخصائي علوم الإحصاء بتخصصاتها الدقيقة، أخصائي العلوم الاكتوارية، أخصائي علوم الرياضيات ودعم اتخاذ القرار، أخصائي علوم الحاسب، أخصائي علوم البرمجة والمالتي ميديا، أخصائي علوم تكنولوجيا المعلومات، أخصائي علوم المعلوماتية الحيوية والطبية».

مجالات العمل بعد التخرج

وبالنسبة لمجالات العمل بعد التخرج تابع سامي، أن أخصائي علوم الرياضيات ودعم اتخاذ القرار وأخصائي علوم البيانات يعملون في مركز دعم اتخاذ القرار في المؤسسات المختلفة كالمستشفيات والنوادي وتكون وظيفته الأساسية اتخاذ القرارات بناء على المعلومات الإحصائية، حيث يجري إحصائيات للمؤسسة التي يعمل بها ثم يقوم بتحليل تلك المعلومات الإحصائيه وبناء على هذا التحليل يقوم باتخاذ القرار، وضرب مثالًا على ذلك، موضحًا أن تعاقد النوادي العالمية مع لاعبي كرة القدم يكون بناء على تقرير علمي حول أداء ولياقة اللاعب يقدمه أخصائيين علميين في علوم الرياضيات وعلوم البيانات لرئيس النادي والمدير الفني.

وأضاف الدكتور أحمد سامي، أن أخصائي علوم الحاسب وأخصائي البرمجة والوسائط المتعددة يعملون في تصميم وتطوير البرامج الحاسوبية وبرامج الموبايل التي نستخدمها سواء في الكمبيوتر أو الموبيل، ويختص أخصائي علوم المعلوماتية الحيوية الطبية في استخدام نتائج المعامل البيولوجية لتطوير أدوية ولقاحات جديدة، وبالنسبة لأخصائي علوم تكنولوجيا المعلومات فيعمل في تصميم وتطوير مواقع الويب، كما يعمل مسؤولًا عن قواعد البيانات وفي حماية أمن الشبكات.