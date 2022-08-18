مصرع خمسيني غرقا في ترعة بسوهاج.. «اختل توازنه»

لقي عامل خمسيني مصرعه غرقًا في مياه إحدى الترع بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، شمال محافظة سوهاج، بغرق شخص في إحدى الترع الجانبية، ناحية قرية الرياينة بدائرة المركز.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين مصرع المدعو «م. ا»، 55 عامًا، عامل، نتيجة سقوطه داخل مياه ترعة الرياينة دائرة مركز طما، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونقلها وإيداعها بمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وبسؤال شهود عيان الواقعة، تبين أنه في أثناء تواجد المذكور على حافة الترعة، اختل توازنه، وسقط داخل المياه، ما أدى إلى مصرعه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.

مصرع طالب غرقا في نهر النيل

وفي وقت سابق، لقي طالب يقيم بدائرة مركز العسيرات، جنوب سوهاج، مصرعه غرقا في نهر النيل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.