الطب الشرعي يكشف سبب وفاة «آن هيتش».. استنشاق الدخان والإصابة بكسور

كشف تقرير الطب الشرعي، سبب وفاة الممثلة الأمريكية «آن هيتش»، مؤكدًا أن الوفاة نتجت عن استنشاق الدخان والإصابات التي تعرضت لها خلال حادث السيارة الذي أدى إلى اشتعال النيران بها بعد اصطدامها بمنزل من طابقين، وذلك وفقًا للفحص الطبي في مقاطعة «لوس أنجلوس»، وتم إدراج طريقة وفاتها على أنها حادث.

وأشار التقرير إلى حدوث «كسر في عظمة القص بالصدر بسبب صدمة حادة» باعتباره إصابة أخرى مهمة ساهمت في وفاة آن هيتش، إلى جانب إصابتها بجروح عندما قفزت سيارتها من حافة الرصيف وانطلقت إلى منزل في غرب لوس أنجلوس، يوم 5 أغسطس الجاري، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، تحدث الكسور القصية عادةً بعد أن تضرب الصدر عجلة القيادة في تصادم السيارات، ومن المعتقد أن 60 إلى90 % من جميع الكسور القصية ناتجة عن حوادث، مع حدوث ثلاثة أضعاف مع استخدام أحزمة الأمان، ويرجع ذلك على الأرجح إلى قوى التباطؤ.

فصل آن هيتش عن أجهزة دعم الحياة بعد يومين من وفاتها

ظلت الممثلة الأمريكية في غيبوبة لمدة أسبوع تقريبًا قبل أن يتم الكشف عن أنها «لا يتوقع لها البقاء على قيد الحياة»، ثم أُعلن عن وفاة «هيتش» قانونيا في ولاية كاليفورنيا يوم 12 أغسطس، في مركز جروسمان للحروق في مستشفى ويست هيلز، على الرغم من أن قلبها استمر في النبض حتى يوم الأحد من أجل ضمان التبرع بأعضائها وفقًا لرغباتها، وتم فصلها عن أجهزة الإنعاش في 14 أغسطس.

روبرت دي نيرو ينعى آن هيتش: ممثلة رائعة

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني الأمريكي بعد رحيل آن هيتش، ونعاها عدد كبير من النجوم من بينهم روبرت دي نيرو، الذي قال في بيان صحفي: «حزين جدًا لسماع رحيل آن هيتش المأساوي، لقد كانت ممثلة رائعة واستمتعت بالعمل معها بشكل كبير في فيلم Wag the Dog».