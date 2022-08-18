طقس مطروح اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة وحركة للرياح والصغرى تسجل 24

يهرب المواطنون إلى مرسي مطروح قادمين من مختلف مدن ومحافظات مصر، للاستمتاع بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، على مستوى المحافظة من الساحل الشمالي حتى مطروح، تاركين حرارة الشمس الحارقة، لقضاء عدة أيام مع الأهل والأصدقاء، في ظل الطقس المميز الذي تتمتع به المحافظة خلال موسم الصيف.

درجات الحرارة في طقس مطروح

ويشهد طقس مطروح، اليوم الخميس، 18 أغسطس 2022، اعتدال درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 31 درجة، والصغرى 24، بينما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل أعلى معدلات لها خلال الأسبوع الجاري بواقع 75%، وتسجل سرعة الرياح 16كم/ في الساعة، بوجود نشاط ملحوظ على السواحل، في مختلف الأنحاء.

طقس مطروح يسمح بممارسة الصيد

وأكد الحاج منصور الفردي رئيس جمعية الصيادين في مطروح، أن طقس البحيرة اليوم مميز ويسمح بصيد الأسماك في البحر من خلال المراكب، وهناك إقبال من الصيادين على استخراج تصاريح يروح الصيد، في جميع المواني، مثل ميناء مرسى مطروح الشرقي، وميناء مطروح الغربي، وميناء السلوم، في ظل تحسن الأحوال الجوية خلال الأسبوع الجاري، واستمرار الأجواء المستقرة في البحر.

وأوضح أن الطقس في البحيرة سمح أيضاً بصيد الهواة على البحر، من المصطافين وأهالي مطروح، وكذلك الذين يذهبون للعديد من الشواطئ للصيد بالبوص والمكن، مع نزول زائري مطروح الي البحر للاستحمام علي جميع الشواطىء خاصة الشواطىء المحاطة بالخلجان، والألسنة الصخرية، والحواجز، والتي تشهد عدم إرتفاع الأمواج وتظل أكثر آمانا لعشاق مطروح للاستمتاع بالمصيف.

ولفت إلى أن استقرار طقس مطروح خلال الأيام المقبلة، ينعكس إيجاباً على حالة البحر، وينعش حركة الصيد على ساحل البحر المتوسط.