تفاصيل مصرع طفل انهار عليه سور في بنها.. كان بطل سباحة (صور)

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر الجزار بمركز بنها، حزنا على وفاة الطفل أحمد تامر، 12 عاما، والذي لقي مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر انهيار سور أرض مبنى قديم مهجور معروف بـ«المضيفة» عليه.

ضحية سور المضيفة كان بطلا للسباحة ببنها

وقال محمد أيوب من أهالي القرية، إن الطفل طلب من والده الخروج لشراء ساندوتشات، لكنه عاد جثة هامدة، وترك حزنا كبيرا، واصفا إياه بحسن الخلق والتفوق الدراسي والرياضي، إذ كان بطلا في رياضة السباحة وحصل على بطولات بها، ومن ثم تسببت وفاته في انهيار أسرته وجيرانه الذين انخرطوا في البكاء عليه.

فيما تقدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بخالص العزاء لأسرته، متمنيا لهم الصبر والسلوان.

وانتقل المحافظ يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة ومركز بنها، والمهندس عيد عزت رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار إلى موقع السور المنهار، ووجه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة إجراءات دفن الطفل المتوفى.

القليوبية تنعي ضحية سور أرض المضيفة المنهار

ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها، الطفل أحمد تامر صلاح، والبالغ من العمر 12 عاما، والذي لقي مصرعه في حادث انهيار سور أرض المضيفة، وأعلنت المحافظة أنه تم التصريح بدفن الطفل من الجهات المختصة، وسيتم تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر من مسجد الإشراف بكفر الجزار ببنها اليوم.

حالة مصابي حادث انهيار سور أرض المضيفة

وكشف بيان المحافظة، أن مصابي الحادث في حالة مستقرة، حيث خرجت ربة المنزل، 40 عاما، من المستشفى بعد تلقي العلاج، وتبين أنها كانت مصابة بسجحات وكدمات واشتباه بعد الارتجاج، فيما نُقل المصاب الثاني، 19 عاما، لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج من اشتباه كسر في الحوض، واشتباه ما بعد الارتجاج، حيث ما زال يتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

محافظ القليوية في موقع حادث أرض المضيفة

وتوجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فجر اليوم، لمعاينة سور منهار بقطعة أرض بشارع البحيرة، بجوار مسجد التقوى بكفر الجزار بمدينه بنها، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويض عاجل لأسرة الطفل المتوفى والمصابين.

وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغا في حوالي الساعة االواحدة والنصف صباحا، يفيد انهيار سور قديم لقطعة أرض فضاء على ارتفاع 3 أمتار وطول 5 أمتار بمنطقه كفر الجزار بمدينه بنها، ما أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 12 عاما وإصابة 2 من المواطنين، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، وفُرض كردون حول موقع السور، وتم إزالته بالكامل دون تأثير على المباني المجاورة.