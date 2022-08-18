شاب يطعن عمه بسكين في المنوفية لرفضه الزواج من ابنته

استقبلت مستشفي سرس الليان بمحافظة المنوفية، موظفا بمديرية الأوقاف، مصابا بجرح طعني أسفل الصدر، وقام الأطباء بتحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وسؤال أسرة الشخص المصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العم رفض خطوبة ابنته لابن شقيقه

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصاب يدعى «ن.م»، 48 سنة، مقيم بمركز الباجور، وتم الاعتداء عليه من قبل ابن شقيقه بسبب رفض الأول خطبته لابنته، حيث وقعت بينهما مشاجرة، وقام المتهم بالاعتداء على عمه بسكين، وبسؤال أسرة المصاب أكدوا تلك الأقوال وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد إصابة موظف بمديرية الأوقاف بجرح طعني، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق بها لمباشرة التحقيقات.

عامل يعثر على طفلة بجوار مسجد في السادات

على صعيد آخر، عثر عامل بجوار مسجد عثمان بن عفان بمركز السادات في محافظة المنوفية، على طفلة، وحرر محضرا بذلك، ويُجرى حاليا البحث عن أسرة الطفلة، ومن قام بتركها بجوار المسجد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر رقم 6101 إداري السادات، كما تم إخطار اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.