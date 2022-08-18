ارتفعت معدلات البحث عن الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي وأدبي 2022، من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم، وذلك عقب الانتهاء من مؤتمر الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى، أمس يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور، التعليم العالي والبحث العلمي.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي وأدبي 2022

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة الكليات المتاحة والأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة 2022، في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022، وجاءت قائمة الكليات كالتالي:

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق لشعبة العلمي علوم 2022

1- كلية الطب البيطري.

2- كلية التمريض.

3- كلية العلوم.

4- كلية الزراعة.

5- الجامعات التكنولوجية.

6- كلية الحاسبات والمعلومات.

7- كلية الذكاء الاصطناعي.

8- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

9- كلية الإعلام.

10- كلية الألسن.

11- كلية الآثار.

12- كل الكليات النظرية المناسبة لطلاب الشعبة العلمية.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق لشعبة علمي رياضيات 2022

1- كلية الحاسبات والمعلومات.

2- كليات الذكاء الاصطناعي.

3- كلية التخطيط العمراني.

4- كلية فنون جميلة، قسم «عمارة».

5- الجامعات التكنولوجية.

6- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

7- كلية الألسن.

8- كلية الإعلام.

9- كلية الآثار.

10- كلية الفنون التطبيقية.

11- باقي الكليات النظرية.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للشعبة الأدبية

1- كلية التربية.

2- كلية الآداب «نظام، وانتساب».

3- كلية الحقوق «نظام، وانتساب».

4- كلية السياحة والفنادق.

5- كليات الخدمة الاجتماعية.

ويبدأ طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022، اليوم، في تسجيل رغبات المرحلة وفقاً للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدأت معامل التنسيق الإلكتروني، في استقبال طلاب المرحلة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.