مصرع طالب سقط من الطابق السادس في المعادي أثناء تثبيت «حبل غسيل»

لقي طالب مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بالمعادي أثناء تثبيت «حبل غسيل»، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

إخطار من المستشفى بوفاة طالب

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول طالب جثة هامدة ادعاء السقوط من علو.

وبالانتقال تبين العثور على جثة الطالب «يوسف.خ»، 15 عامًا وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسد كما تبين إصابته بكسر في الجمحمة وإصابته بنزيف.

التحريات: اختل توزانه أثناء تثبيت «حبل الغسيل»

وكشفت التحريات أنه أثناء تواجد المتوفي في شرفة منزله الكائن بدائرة قسم شرطة المعادي، لتثبيت «حبل غسيل»، اختل توازنه وسقط على الأرض وأضافت التحريات أن أسرته وأهالي المنطقة حملوه داخل سيارة وتوجهوا إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه توفي بمجرد وصوله المستشفى، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارتها المتقدمة.

النيابة تصرح بدفن جثمان «يوسف»

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان «يوسف»، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها كما طلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي شهد الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.