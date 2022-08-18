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تسجيل 118 حريقا في 21 ولاية بالجزائر خلال 24 ساعة

كتب:

محمد حسن عامر
01:43 م | الخميس 18 أغسطس 2022
حرائق الجزائر

حرائق الجزائر

ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أنّ المديرية العامة للحماية المدنية سجلت بلاغات بـ118 حريقا في 21 ولاية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وجرى تخصيص 1700 فرد حماية مدنية و280 شاحنة إخماد للولايات المتضرررة.

جهاز مكافحة حرائق الغابات

وذكرت المديرية، في بيان رسمي، أنّه جرى تجنيد جهاز مكافحة حرائق الغابات والأدغال والأحراش، لإخماد عدة حرائق.

وكانت وسائل إعلام جزائرية، ذكرت أنّ الحرائق تسببت في مقتل 41 شخصا وإصابة أكثر من 160 على الأقل.

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