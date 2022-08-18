لطلبة الثانوية العامة.. مجالات عمل خريجي كليات اللغة والترجمة

بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، بدأ الطلاب في البحث عن الكليات المتاحة أمامهم، التي تتوافق مع ميولهم، وتحقق لهم الحصول على وظيفة بسهولة بعد التخرج، ومن أهم تلك الكليات، كلية اللغات والترجمة، التي يدرس فيها الطلبة عدة لغات، على رأسها الإنجليزية، فضلا عن الإسبانية، والألمانية، والفارسية، والفرنسية.. وغيرها.

شروط الالتحاق بالكلية

ومن شروط الالتحاق بكلية اللغات والترجمة، أن يحصل الطالب (شعبة علمي أو أدبي) على الحد الأدنى للقبول بالكلية، وأن يحصل أيضًا على الحد الأدنى في اللغة الإنجليزية، التي تحددها الكلية، بالإضافه إلى اجتيازه للمقابلة الشخصية.

الوظائف المتاحة للخريجين

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد خليل استشاري تربوي، لـ«الوطن»، أن كلية اللغات والترجمة، تعتبر من أهم الكليات التي توفر لخريجها الكثير من الوظائف، وعلى رأس تلك الوظائف الترجمة الفورية، العمل الأكاديمي كأساتذة للغات والترجمة في الجامعات المحلية والدولية، مؤكدًا أن مجال تدريس اللغات مطلوب في العالم كله، خاصة في ضوء الحروب والهجرات، وانتشار الأوبئة التي تتطلب معلم لغات وخاصة اللغة الإنجليزية التي تتحدث بها كل الشعوب.

اللغات المطلوبة في سوق العمل

بالنسبة للغات المطلوبة بكثرة في سوق العمل المصري، أوضح الاستشاري التربوي، أن بعد اللغة الإنجليزية، تأتي الألمانية، إذ توجد الكثير من الشراكات بين مصر وألمانيا، تتطلب مترجمين لغة ألمانية، ثم الصينية، نظرًا لغزو الصين العالم كله اقتصاديًا بمصانعها، ومن ثم تأتي اللغة الفرنسية واليابانية.

وأضاف أنه ظهرت مؤخرا، الحاجة لمترجمين كوريين بعدما بدأت المشاريع الكورية في مصر، وبدأ الخبراء الكوريين يبحثون عن مترجمين كوريين، نظير الحصول على مرتب كبير، نظرًا لقلة عددهم في مصر.

لم تقتصر مجالات العمل لخريجي اللغات والترجمة على الترجمة والتدريس، بل تشمل مجالات أخرى، وفقًا لحديث «خليل»، إذ يمكن لخريج اللغات والترجمة، أن ينتقل من وظيفة لأخرى بسهولة، في أي مجال يحتاج للغات: «على سبيل المثال، يمكن لخريج اللغات دخول مجال البنوك والبرمجة والإعلام، من خلال عمل دبلومة في المجال المطلوب، ما دام الشرط الأساسي للوظيفة متوفر، وهي اللغة»، ونصح في نهاية حديثه الخريجين، بضرورة تطوير أنفسهم بشكل دوري في اللغة.