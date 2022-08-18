موعد صرف مرتبات أغسطس 2022.. «6 أيام وتقبض الكاش»

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، وقالت في كتابها الدوري، إنه جرى تحديد موعد صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الأربعاء 24 أغسطس الجاري، وحتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022، إذ يحصل 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة على مرتبات شهر أغسطس لمدة 5 أيام.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

وبحسب الكتاب الدوري، يبدأ العاملون في 66 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 بداية من يوم الأربعاء 24 أغسطس.

المتخلفين عن موعد صرف المرتبات

وأضافت «المالية» أن الذين لم يتمكنوا من صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري، وفقا للمواعيد المحددة السابقة، يمكنهم صرف الرواتب الأحد 28 أغسطس الجاري حتى الثلاثاء 30 من شهر أغسطس 2022، وطالبت «المالية» جميع الموظفين والعاملين باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 من ماكينات الصرافة.

جميع ماكينات الصراف الآلي بها مرتبات شهر أغسطس

وأوضحت وزارة المالية في أنه سيتم ضخ مزيدًا من الأموال في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك فى جميع محافظات الجمهورية، تزامنًا مع موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 بالتنسيق مع البنك المركزي المصري طبقًا للمواعيد المحددة.