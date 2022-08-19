الفلسطيني إياد حوراني يشارك في مسلسل الخيال والتشويق «ذا باكت»

يشارك النجم الفلسطيني إياد حوراني في مسلسل الخيال والتشويق الجديد «ذا باكت» the pact، بطولة ريك رافنيلو، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من الناجين الذي يكافحون من أجل الوصول إلى بر الأمان، والهروب من ضباب المياسما، وهو ضباب غامض يدفع الضحايا إلى الجنون.

ويلعب حوراني في المسلسل دورًا مشابهًا لأدواره السابقة التي تمحورت حول شخص طيب يحاول النجاة مع أصدقائه.

تفاصيل تصوير «ذا باكت»

وتم تصوير العمل في المجر ورومانيا وسط الأجواء الباردة للغاية، والتي ساعدت، برأي حوراني، على تعزيز الألفة بين الفريق والممثلين، وساهمت في تقديم عمل مميز حظي بالفعل بمعدلات مشاهدة عالية ونال إعجاب كل من شاهده.

ويقول حوراني حول هذا الدور: «كانت أجواء التصوير عائليةً بامتياز، ويمكن اكتشاف هذه الحقيقة من خلال متابعة المشاهد التي تم تصويرها بكل شغف ومحبة وصدق».

ويحمل ذا باكت توقيع «روكو تي في»، وقد بدأ عرضه مؤخراً في أمريكا الشمالية، كما سيتم عرضه لأول مرة في الشرق الأوسط في منتصف عام 2023.

مشاركة حوراني في موسم رمضان 2022

وشارك حوراني خلال موسم رمضان لهذا العام في مسلسل حضور لموكب الغياب، وهو دراما تاريخية مبنية على أحداث حقيقية تدور حول الأحداث الفلسطينية خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي والحرب التي نتجت عنها.

وتعليقاً على هذا الموضوع أشار حوراني إلى أن تجربة المشاركة في تصوير هذا العمل في الأردن طوال ثلاثة أشهر قد لامسته شخصياً، فهي تتحدث عن حكاية أهله ووطنه، وقال حول ذلك: «هذه قصة وطني لذا كان عليّ أن أعمل على تقديمها بأفضل طريقة ممكنة، لا سيما وأنها تلمسني بشكل شخصي وتذكرني بجدّي الذي تم طرده من قريتنا عام 1948 بعد أن تحولت إلى مستوطنة، لذا أعتقد بأن عائلتي ستشاهد هذا المسلسل بشغف».

إطلالة حوراني

وقام حوراني بإطالة شعره وشاربه لأداء دور الشاب الذي يدافع عن حرية وطنه، ليستمتع أخيراً بالمشاركة في عمل عربي بالكامل بعد أن قدّم العديد من الأفلام والنتاجات الأمريكية.

وتحدث حوراني هن هذه النقطة قائلاً: «يشكل التمثيل بلغتي الأم تجربةً مميزةً ويمنحني شعوراً غامراً بالسعادة، فمن الرائع أن أشارك في عمل عربي مميز مع كادر من الفنانين السوريين الموهوبين».

أحببت التعاون مع جاكي شان

ويأتي هذان العرضان بعد وقت قصير من مشاركة النجم الفلسطيني الشاب في فيلم فانجارد عام 2020، والذي لعب فيه دور البطولة إلى جانب أسطورة هوليوود والفنون القتالية، جاكي شان؛ ويقول عن هذه التجربة: «أحببت التعاون مع جاكي شان في هذا العمل الاحترافي على جميع الأصعدة، حيث أظهرنا انسجاماً واضحاً طوال أيام التصوير».

كما مثّلت هذه التجربة فرصةً رائعةً لتجربة لهجات مختلفة من المنطقة. كما أدّى حوراني دور شخصية أمير من الشرق الأوسط يُدعى عمر، ليكون أحد الشخصيات الرئيسية في فيلم عمر الذي تم تصويره في الشرق الأوسط والهند بتكاليف إنتاج وصلت إلى 50 مليون دولار أمريكي.

من هو إياد حوراني؟

يُعد إياد حوراني ممثلاً وناشطاً فلسطينياً اشتهر بدوره في فيلم عمر الذي ترشّح لنيل جائزة الأوسكار عام 2013 كأفضل فيلم أجنبي. وتخرج حوراني من مسرح الحرية الذي درس فيه لمدة ثلاث سنوات، وتتميز أدواره بخروجها عن المألوف لتكلّل مسيرةً مهنيةً احترافيةً تميزت بالشغف والجهد المتواصل منذ انطلاقها قبل سبعة أعوام.