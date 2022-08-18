السلطات الجزائرية تضبط 3 أشخاص أضرموا النيران في محاصيل زراعية

أعلن الدرك الوطني في ولاية الطارف الجزائرية، التي شهدت حرائق كبيرة، ضبط 3 أشخاص، أضراموا النيران عمدًا في محاصيل زراعية، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

حرائق ضخمة

وشهدت ولاية الطارف الجزائرية حرائق ضخمة، وقال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، إن قوات الإطفاء تحاول إطفاء الحرائق لكن قوة الرياح صعبت من هذه المهمة، التي جعلت الحرائق تمتد على تطاق واسع، لافتا إلى أنه سيتم العمل تعويض المتضررين من الخسائر جراء الحرائق.

سقوط قتلي ومصابين

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، عن المديرية العامة للحماية المدنية، حصر بعدد الحرائق المسجلة، والبالغ 118 حريقا في 21 ولاية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، أنه تم تخصيص 1700 فرد حماية مدنية بالإضافة إلى 280 شاحنة إخماد للولايات المتضرررة.

وكانت وسائل إعلام جزائرية، ذكرت أنّ الحرائق تسببت حتى الآن في سقوط 41 قتيلا وإصابة أكثر من 160 شخصا على الأقل.