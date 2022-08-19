تشييع جثماني طفلين لقيا مصرعهما غرقا في ترعة ببني سويف

شيع أهالي قريتي حسين نامق والزيتون في مركز ناصر ببني سويف، خلال ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، جثماني طفلين غرقا في مياه ترعة قرية الزيتون أثناء لهوهما وسباحتهما في المياه هربا من حرارة الجو، وذلك إلى مثواهما الأخير بمقابر عائلتهما شرق النيل، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بغرق طفلين في مياه ترعة ببني سويف

البداية كانت بتلقي اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ وارد من الأهالي بغرق طفلين خلال استحمامهما في مياه ترعة أمام قرية الزيتون دائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري على رأس سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وانتشال الجثمانين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

انتشال جثتي الطفلين وتشييعهما إلى مثواهما الأخير

وانتقلت قوة من الإنقاذ النهري على رأس سيارة إسعاف إلى موقع الغرق، وتمكنت من انتشال الجثتين بمساعدة الأهالي وجرى نقلهما لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

ودلت التحريات الأولية إن المتوفيين هما «محمد أسامة حسن عيد»، 14 عامًا، مقيم قرية الزيتون، و«علي عاصم عبد الوهاب»، 13 سنة، مقيمان في قرية حسين نامق، وأنهما أقدما على الاستحمام في مياه ترعة القرية، ولعدم قدرتهما على السباحة غرقا سويا، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.