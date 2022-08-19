17 طالبا يؤدون امتحان «عربي دور تاني» بالثانوية العامة في جنوب سيناء غدا

تنطلق غدًا السبت امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «دور ثان» للعام الدراسي 2022/2021، بمحافظة جنوب سيناء حيث يؤدي اختبارات الدور الثاني امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في اليوم الأول لانطلاق ماراثون الدور الثاني.

وقال محمد عقل لـ«الوطن» إن نسبة الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 164 طالبا وطالبة، بنسبة 17.5% من إجمالي 888 طالبا وطالبة.

وأضاف أن رؤساء اللجان تسلموا اللجان أمس الخميس وجرى تزويد اللجان بكل وسائل الراحة للطلاب والطالبات، مشددا على ضرورة توفير سبل الهدوء والراحة للطلاب.

17 طالبا يؤدون امتحان اللغة العربية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الدور الثاني الذين سيؤدون امتحان اللغة العربية غدا السبت 17 طالبا وطالبة، موزعين على 4 لجان على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية بإدارات طور سيناء ونويبع وأبو رديس وشرم الشيخ.

وتابع أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة الأعمال في مختلف الإدارات، وقال إن استراحات الملاحظين جرى تجهيزها بكل وسائل الحياة لتوفير مناخ جيد للملاحظين ورؤساء اللجان.

وتنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، غدا السبت حتى الثلاثاء 30 أغسطس الجاري، طبقا للجدول المعلن مسبقًا.

6 لجان في امتحان الدور الثاني

وأوضح أن نسبة النجاح في الدور الأول كانت 82.5%، وهي تعتبر من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية، موزعين على 6 لجان في مدن راس سدر، أبو رديس، الطور، شرم الشيخ، دهب، نويبع، مشيرا إلى أنه يجري تطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الذي شدد على ضرورة توفير مناخ الهدوء للطلاب والطالبات داخل اللجان.