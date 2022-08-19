مصرع مواطنين اثنين وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 أشخاص آخرون من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 164 بمحور الضبعة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية، وحُفظت الجثث في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

كان إخطار ورد إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 164، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وجميعهم من أسرة واحدة ومقيمون بمحافظة سوهاج، ونُقلوا إلى مستشفى وادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين مصرع كريمة محمد النجاشي 35 سنة، وأحمد عبدالله الدرديري 3 سنوات مقيم بـمحافظة سوهاج، وحُفظت الجثتان داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المصابين

وأصيبت عبدالله الدرديري محمد 50 سنة، وعبدالرحمن عبدالله الدرديري 16 سنة، ومحمود عبدالله الدرديري 14 سنة، ومحمد عبدالله الدرديري 9 سنوات، وجميعهم مقيمون بسوهاج ومصابون بكدمات متفرقة بالجسم.

نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.