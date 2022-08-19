الفرق بين العداد الأحادي والثلاثي.. «الكهرباء» تجيب

كشفت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استخدامات عدادات الكهرباء المعتمدة لدى شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات.

استخدامات عدادات الكهرباء «الأحادي والثلاثي»

وكشفت الشؤون الفنية استخدامات عدادات الكهرباء منها العداد أحادي الطور ويستخدم بشكل عام في المنازل وتستخدم ثلاث مراحل بشكل عام في المصانع أو البيئات ذات الأحمال الثقيلة، لافتا إلى أن عداد الكهرباء أحادي الطور العام يحتوي على 6 فتحات 2 منها يتم استخدامهما للاتصال، أما العدادات ثلاثية الطور بها فتحات أكثر من 7 فتحات في الأسلاك.

4 أنواع لعداد الكهرباء الأحادي

وحددت الشؤون الفنية 4 أنواع من عدادات الكهرباء «الوجه الأحادي» والتي يتم تركيبها بالمنشآت السكنية والتجارية كالآتي..

- عداد أحادي الوجه «كهروميكانيكي».

- عداد أحادي الوجه «إلكتروني».

- عداد أحادي الوجه «إلكتروني مسبق الدفع».

- عداد أحادي الوجه «إلكتروني ذكي».

6 أنواع لـ عدادات الكهرباء «ثلاثي الوجه»

وأشارت الشؤون الفنية إلى 6 أنواع من عدادات الكهرباء «ثلاثي الوجه» والتي يتم تركيبها بالمنشآت السكنية والتجارية والصناعية كالآتي..

- عداد ثلاثي الوجه «كهروميكانيكي»

- عداد ثلاثي الوجه «الكتروني»

- عداد ثلاثي الوجه «الكتروني مسبق الدفع»

- عداد ثلاثي الوجه «الكتروني ذكي»

- عداد ثلاثي الوجه «بمحولات تيار كهروميكانيكي»

- عداد ثلاثي الوجه «بمحولات تيار الكتروني»