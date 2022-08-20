تنسيق التمريض 2022 في جميع المحافظات.. إعلان النتيجة آخر الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأربعاء الماضي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للمسجلين من الشعبة العلمية والأدبية، بجانب الكشف عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية بالكليات المختلفة، وكشف الإعلان عن وجود أماكن شاغرة بجميع الكليات والمعاهد الفنية الصحية لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية.

تنسيق التمريض 2022 في جميع المحافظات

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نهاية الأسبوع الجاري نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، والتي منها الكشف عن نتيجة تنسيق التمريض 2022 في جميع المحافظات، والحد الأدنى للقبول، خاصة أن الحد الأدنى لتنسيق كليات التمريض يختلف من كلية لأخرى، إذ يتوقف الحد الأدنى لها على بعض العوامل تتمثل في نسب الذين اجتازوا اختبارات القدرات وعدد الطلاب المسجيلن للرغبات من المحافظة، خاصة أنها من المؤسسات التعليمية الإقليمية.

وكان الأعلى للجامعات أكد أن كليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية مازالت خاضة للتوزيع الإقليمي، وأحد اشتراطات الالتحاق بها هو ضرورة أن يجتاز الطالب عددًا من اختبارات القدرات التي أقرتها الوزارة.

تنسيق الجامعات 2022

و في السياق ذاته، يواصل طلاب الثانوية العامة المسجيلن لتنسيق المرحلة الثانية 2022 تسجيل رغبات المرحلة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر بواية مصر الرقمية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».