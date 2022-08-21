شماسي من شكائر بلاستيكية تعكر صفو المصطافين في بلطيم.. ورئيس المدينة يتدخل

يعد مصيف بلطيم بكفر الشيخ من أهم الوجهات للمصطافين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، لما يتمتع به من طبيعة ساحرة وخلابة وصفاء ماء البحر الأبيض المتوسط، ويتوجه المواطنون إليه بشكل يومي فيما يعرف بـ«مصيف اليوم الواحد».

ولكن ما يعكر صفو رحلات مصيف اليوم الواحد، وخاصة في شاطئي النرجس والزهراء ببلطيم هو قيام بعض المصطافين باستخدام «شكائر بلاستيكية» لعمل «شماسي» على شاطئ البحر مباشرة، رغم توفر الشماسي والكراسي على الخاصة بالشاطئ، وهو ما يتضرر منه الأهالي.

شكائر بلاستيكية على الشاطئ

يقول محمد عبدالله، من أبناء محافظة كفر الشيخ، إنه يجب الحفاظ على المظهر الجمالي لمصيف بلطيم، ومن غير المعقول وجود شمسية من «شكائر بلاستيك» تستخدم في تخرين المحاصيل الزراعية وغيرها لعمل مظلات على البحر، وهو ما يعد أمرا طاردا للقادمين للمصيف من داخل وخارج المحافظة.

ويشاركه في الرأي، محيي عبد المعبود، من أبناء كفر الشيخ، موضحا أنه ذهب مع أسرته لقضاء العطلة بمصيف بلطيم لمدة أسبوع، ولكنه أصابه حالة من الاستياء حينما شاهد «عشة» مصنوعة من «شكائر بلاستيكية» يقوم بعض الأشخاص بوضعها على البحر مباشرة، مشيرا أن سعر الشمسية على شواطئ البحر طوال اليوم بـ25 جنيها والكرسي بـ10 جنيهات لـ15 جنيها، وهو سعر مرتفع نسبيا ويجب تخفيضه من إدارة المصيف.

تحرير محاضر للمخالفين

وفي تعليقه على الأمر، كشف هيثم عطية، رئيس مجلس مدينة مصيف بلطيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم تحرير محاضر للمخالفين بإقامة أي «عشش بلاستيكية» على شواطئ المصيف، مع التنبيه المستمر ووضع لافتات بعدم قيام بعض المصطافين بمثل هذه الأمور.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، أكد في تصريحات سابقة، على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمصطافين من مياه شرب وكهرباء وشواطئ نظيفة، وكذلك في شوارع المدينة.