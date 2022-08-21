المطرب النقاش: الفيديو المتداول اتصور أثناء عملي في شقة بالإمارات

كشف أحمد سالم، والمعروف إعلاميا بـ«المطرب النقاش» ابن مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، عن تفاصيل حياته الدراسية والعملية، ومتى أحس أنه يمتلك موهبة الغناء ولماذا لم يعمل على تنميتها من صغره، وتفاصيل مكالمته مع الفنان رامي جمال، مضيفًا أنه سافر إلى دولة الإمارات للعمل هناك في مهنة النقاشة، والفيديو المتداول جرى تصويره أثناء عمله في أحد الشقق السكنية هناك، وبعد عام ونصف عاد إلى أسرته، وقرر العمل في مصر، ونشر مقاطع فيديو له على صحفة «يوتيوب» الخاصة به.

المطرب النقاش يكشف تفاصيل مكالمة رامي جمال

أشار المطرب النقاش إلى أنه فوجئ بعدد من الاتصالات وقت ما نشر الفنان رامي جمال منشورًا على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، يطلب الوصول إلى صاحب مقطع فيديو «بكره يا حبيبي»، موضحا أنه وقتها كان في دمياط مع زملائه في صيد الأسماك، وفوجئ بعدد من الأرقام غير المسجلة على هاتفه تتواصل معه، وأنه لم يصدق في البداية بحث الفنان رامي جمال عنه وطلبه عبر صفحته الشخصية ضرورة التواصل معه.

وبيّن المطرب النقاش، تفاصيل مكالمته مع الفنان رامي جمال، موضحًا أن التواصل بدأ عن طريق الواتس آب، ولكنه حرص على أن يتأكد منه أنه الفنان رامي جمال وليس حسابا وهميا، «أكتر من حساب وهمي كلمني على أنه الفنان رامي جمال بمجرد نشره على صحفته والبحث عني».

وأضاف أنه طلب من الفنان رامي جمال، أثناء التحدث معه إرسال مقطع صوتي له، وبالفعل استجاب الفنان إلى طلبه: «قالي أنا رامي جمال يا أحمد تحب اغنهالك»، ثم تواصل معه هاتفيًا، ودار بينهما حديث حول موهبته ورغبته في مقابلته وتنفيذ دويتو مع بعضهما.

المطرب النقاش: والدي من علمني مهنة النقاشة والغناء

أشار المطرب النقاش، إلى أن والده يعمل نقاشا وهو من علمه مهنة النقاشة واشتغل معه من صغره، وأيضا ورث موهبة صوته الجميل من والده، حيث كان يغني مع زملائه أيام عمله في السويس.