مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين على طريق «ههيا - الزقازيق» بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين لمستشفى ههيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق «ههيا - الزقازيق»، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكدمات وكسور وسحجات.

نقل المصابين لمستشفى ههيا المركزي

وعلى الفور انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.