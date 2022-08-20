خطة لرصف طريقين في أسوان بتكلفة 210 ملايين جنيه ضمن حياة كريمة

تابع أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، اليوم، نسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسؤولين بالمتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ والإنجاز للمشروعات الجارية داخل القرى المدرجة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، ومن بينها المشروعات الجارية ضمن خطة الرصف وذلك داخل قرى حياة كريمة بنصر النوبة بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري.

طريق توشكى

وقال نائب محافظ أسوان إنَّ خطة حياة كريمة تضم رصف طريق «خريت - المنار» بطول 15 كم، وبتكلفة 50 مليون جنيه، مبينًا أنَّه جار أيضاً رصف طريق «توشكى- النقرة» بطول 50 كم وبتكلفة 160 مليون جنيه.

بنك الكساء

من ناحية أخرى، أكّد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وصول بعض المساعدات المتنوعة المهداة من بنك الكساء المصري لأهالي مدينة الرديسية بمركز إدفو، مشيداً بالدور الوطني والمشاركة المجتمعية الفعالة لبنك الكساء لمساندة الجهود التنفيذية المبذولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

600 حذاء رياضي

وأوضح يحيى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية أنَّه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تمّ وصول 600 حذاء رياضي، و1800 قطعة ملابس لشركات عبارة عن أطقم رياضية للشباب والفتيات من سن 6 إلى 16 سنة، وسيتمّ توزيعها بالتعاون مع مركز شباب مدينة الرديسية برعاية المحافظ اللواء أشرف عطية.

وأشار إلى أنَّه جرى استلام 6 آلاف و739 قطعة ملابس أفراد مستعملة بحالة جيدة، و1116 حذاء أفراد مستعمل بحالة جيدة أيضاً، وسيتمّ توزيعها بمقر الجمعية للمستحقين وذلك وفقاً لكشوف استلام سيتم إرسالها لبنك الكساء المصري.