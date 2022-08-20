محطة مياه غرب إيتاي البارود بالبحيرة تحصل على تجديد شهادة «T.S.M»

أعلنت شركة مياه البحيرة، حصول محطة مياه غرب إيتاي البارود على تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة «T.S.M».

وقال المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن محطة مياه الشرب بغرب إيتاي البارود اجتازت بنجاح إجراءات تقييم المحطة لتجديد الحصول على شهادة «TSM»، والتي تضمن استمرار عمل المحطة بأعلى مستويات الأداء والجودة، من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة، لتلبية احتياجات عملاء شركة مياه الشرب.

تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة

وأشار «نشأت» إلى إجراء المراجعات اللازمة لاعتماد المحطة من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، والتي حصلت على شهادات «T.S.M» سعيًا لتقديم أفضل خدمات، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في انتاج مياه شرب حسب المواصفات العالميه والمعايير القياسية لوزارة الصحة.

وأوضح رئيس الشركة، أن تأهيل محطة مياه الشرب بغرب إيتاي البارود للحصول على تجديد شهادة الإدارة الفنية «TSM» جاء ضمن الإجراءات الفنية العالية التي تمت بالمحطة، لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات، علما بأن الطاقة التصميمية للمحطو 35 ألف م3/ يوم، وتخدم حوالي 300 ألف نسمة بغرب المدينة ومجالس القرى التابعه لها، وكذلك بعض قرى مركزي الدلنجات وكوم حمادة.

منظومة وقائية وعلاجية للمحطة

وأكد «نشأت»، أن الشركه قامت بتركيب نظام إطفاء ذاتي للوحات الكهرباء، وكذلك نظام كاميرات مراقبة، فضلا عن استكمال جميع مهمات السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى تصميم وتنفيذ برج للسيطرة على تسرب الكلور بالمحطة، فضلا عن إعداد منظومة صيانة وقائية وعلاجية لجميع أجزاء المحطة، واستكمال جميع أجهزة القياس اللازمة للمحطة لضمان جودة المياه حسب معايير وزارة الصحة.

ولفت إلى تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي، كما تم تركيب نظام إطفاء ذاتي باللوحات الكهربائية الخاصة بتشغيل الوحدات.