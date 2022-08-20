الدفاع التايوانية: رصد 17 مقاتلة صينية و5 سفن حربية بالقرب من الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، إنها رصدت 17 مقاتلة صينية و5 سفن حربية بالقرب من الجزيرة، وأشارت الوزارة إلى أنّ 4 طائرات حربية صينية اخترقت الخط الفاصل لمضيق تايوان، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

توترات أمريكية صينية

وفي وقت سابق، وصل وفد من الكونجرس الأمريكي في زيارة غير معلنة لتايوان، بعد 12 يومًا من جولة في الجزيرة قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وقالت سفارة واشنطن الفعلية في العاصمة تايبيه، إن خمسة من أعضاء الكونجرس سيزورون العاصمة، الأمر الذي زاد من حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وأطلقت الصين أكبر مناورات عسكرية على الإطلاق حول تايوان بعد زيارة بيلوسي في وقت سابق من شهر أغسطس، وترى بكين في الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي على أنها أراضيها المنشقة الخاصة بها والتي يجب أن تتحد مع البر الرئيسي.