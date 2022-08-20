إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي أمام قرية أنور المفتي التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، ما أدى لإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة كلا من «محمد زين محمد»، 56 سنة، مقيم بالدقهلية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد عبدالخالق عبدالمنصب»، 27 سنة، مقيم دمنهور، مصاب باشتباه نزيف بالبطن.

فيما أصيب «نادر يحيى إبراهيم»، 45 سنة، مقيم أبو المطامير، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، و«أبوزيد فرج الأنصاري»، 42 سنة، مقيم دمنهور، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، و«محمد شحاتة محمد»، 46 سنة، مقيم دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«إبراهيم شحاتة محمد»، 40 سنة، مقيم دمنهور، ومصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.