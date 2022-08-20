تنسيق فنون جميلة 2022.. الحدود الدنيا في 6 جامعات والأقسام العلمية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لـ تنسيق فنون جميلة 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي، موضحة أنه توجد أماكن شاغرة بالكلية لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية التي تنتهي يوم الاثنين المقبل، الموافق 22 أغسطس الجاري، وتستعرض «الوطن» الحدود الدنيا لتنسيق الكلية وأقسامها المختلفة.

الحدود الدنيا لـ تنسيق فنون جميلة 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الحدود الدنيا لتنسيق فنون جميلة 2022 بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون جامعة الإسكندرية 315.0 درجة.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون جامعة حلوان 303.0 درجة.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون جامعة المنصورة 299.0 درجة.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون جامعة المنيا 288.0 درجة.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون جامعة أسيوط 287.0 درجة.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون جامعة الأقصر 282.0 درجة.

أقسام كلية فنون جميلة

وكشف الدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، عن أقسام الكلية، موضحاً أن الكية بها قسمين أساسين، هما قسم الفنون ويقبل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها المختلفة العملية والأدبية، وقسم الديكور الذي يقبل طلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، ومدة الدراسة بالكلية خمس سنوات على أن تكون السنة الأولى هي سنة إعدادية.

وأضاف عميد الكلية لـ«الوطن»، أن قسم الفنون يشمل تخصصات، هي الجرافيك والتصوير والنحت، ويتشعب من هذه التخصصات شعبة مختلفة، فيتشعب من قسم الجرافيك شعبة التصميمات المكتوبة، وفنون الكتاب والرسوم المتحركة، ويتشعب من تخصص التصوير شعبة التصوير الجداري، وشعبة التصوير العام، ويتشعب من النحت شعبة النحت البارز والميدالية وشعبة النحت الميداني.

شروط القبول بكلية فنون جميلة

وأوضح الدكتور أحمد محيي، أن قسم الديكور يشمل شعبتين الأولى هي شعبة العمارة الداخلية والثانية هي شعبة الفنون التعبيرية، مؤكداً أن شروط الالتحاق بالكلية تتمثل في الحصول على الحد الأدنى للتنسيق الذي تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واجتياز اختبارات القدرات، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً العمل على افتتاح برنامج مميز وهو برنامج التصميم الجرافيكي والميديا.

فرص عمل خريجي الكلية

ونوه عميد كلية الفنون الجميلة، إلى أن الكلية تركز على الجانب العملي والنظري في دراستها، فلابد من صقل موهبة الطالب بالخبرات العملية وتنمية مهاراته، مؤكداً أن الإقبال على الكلية في الوقت الحالي أصبح متزايداً لكونها مرتبطة بسوق العمل، لذا يمكن لخريجي الكلية العمل في مكاتب الرسوم المتحركة والمطابع ودور النشر، بجانب ترميم الآثار وتصميم الجداريات المختلفة التي تستخدم في محطات المترو.