الجندي: المؤمن دائما مبتسم وواثق في نفسه ولا يخشى أحدا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القرآن الكريم لم يُنزل من قبل الله عز وجل من أجل شقاء الناس، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز «طه.. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى»، واصفًا تلك الآية بأنها تُعد أجمل آية في القرآن الكريم، مستنكرًا: «معقول الناس اللي عندها حالة إيمانية كبيرة بتكون في شقاء وآخر غم ونكد، والناس السُكرية والحشاشين والفسقة منشكحين مبسوطين وبيضحكوا ويقولوا نكت وآخر انبساط!».

المؤمن دائما يكون مبتسما وواثقا في نفسه ويسعد بكل ما يفعله

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج « لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض عبر شاشة «دي إم سي»، أن المؤمن دائما يكون مبتسمًا وواثقًا في نفسه، ويسعد بكل ما يفعله، «المؤمن مش بيهاب من حد ولا بيخاف من حد، ولا بيهمه كلام حد»، مستشهدًا بقول الله تعالى: «نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم»، فالقرآن الكريم من الصعب للغاية أن يسبب شقاء للإنسان، «الغلط عندنا إحنا واتبعنا خطوات الشيطان بالوسواس»، فالمؤمن لا يرضى بالذل والفقر، ولكن لو حدث له ابتلاء لا يستسلم.

المؤمن يعلم أن الدنيا هي دار ابتلاء

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المؤمن يعلم أن الدنيا دار ابتلاء، مصداقًا لقول الله تعالى: «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون».