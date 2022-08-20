أستاذ بـ«زراعة عين شمس»: مشروعات الاستصلاح تمثل نقلة نوعية كبيرة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن مشروعات الاستصلاح الزراعي تمثل نقلة نوعية كبيرة، إذ أن مصر تواجه تحديات ذات صلة بالنمو السكاني بوتيرة عالية جدا، حيث تزيد مصر 2 مليون نسمة سنويا، وهنا تحديات خاصة بالمياه وتحديات خاصة بالتغيرات المناخية الشديدة، وتعرض مناطق كثيرة للجفاف، وهو ما يحدث في العالم كله.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، على قناة DMC، من تقديم سارة حازم، أن مصر انتهجت أسلوبا منذ 8 سنوات بخصوص مشروعات الاستصلاح، وهذه المشروعات تتميز بالتحديث الزراعي، حيث تتم عمليات الاستصلاح فيها بطريقة محدثة وهو ما يمنح سرعة في الأداء باستخدام أعلى التقنيات، هادفا في الأساس إلى ترشيد مياه الري واستخدام أحدث الأساليب لتوفير كمية كبيرة من المياه لاستصلاح مساحات إضافية بها.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مشروعا قوميا لإنشاء 100 ألف فدان زراعة محمية، إذ يوازي إنتاج الفدان الواحد حوالي 5 أفدنة في الحقل المفتوح، كأنه تم استصلاح مساحة نصف مليون فدان، وهو ما يعني تعظيم الاستفادة من الأرض ووحدة المياه، وهو ما ساعد في الفترة الماضية على تغطية احتياجات كبيرة في السوق المحلي من الخضروات والتصدير.

مشروع المليون ونصف فدان

وأشار، إلى أن المشروع الثاني كان 1.5 مليون فدان، الذي تم تدشين شركة الريف المصري الحديث من أجل إدارته في عام 2015، وهو ما شاهد الجميع الافتتاحات الخاصة به في الفرافرة والوادي الجديد وقنا وأسوان وغرب المنيا ومطروح والإسماعيلية وجنوب سيناء، وكلها يتم زراعة محاصيل استراتيجية فيها.

مشروع الدلتا الجديدة

وشدد في الوقت ذاته، على أهمية مشروع آخر وهو الدلتا الجديدة الذي يمثل قفزة عملاقة لأنه جرى تدشين مشروع متكامل منه: «شوفنا 3 افتتاحات داخل المشروع وكان نواته مشروع مستقبل مصر، ولما تنتهي سنصل إلى 2.2 مليون فدان، أي مساحة تعادل 30% من الدلتا القديمة».