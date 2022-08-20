«رفض يساعدها في سداد الديون».. تفاصيل مقتل خمسيني على يد زوجته وجارهما

في إحدى زوايا محكمة جنايات الفيوم، يوجد قفص حديدي متين، شهد العديد من الجرائم، يقطن بداخله شخصان انتزع من قلبهما الرحمة والإنسانية، زوجة خانت عشرة سنواتها الطويلة برفقة زوجها ورفيق دربها، وسوس لها الشيطان بفكرة خبيثة للتخلص منه وإزهاق روحه، وذلك بالاشتراك مع جارهما، وعاقبتها المحكمة بالإعدام شنقا، والآخر بالسجن المؤبد.

الاعتراف بجريمة القتل

بملامح باردة ولا مبالاة وكأنها لم تفعل شيئا تحدثت «ألفت» صاحبة الـ48 عاما، باعترافها بقتل زوجها ورفيق دربها، متعللة مدى ضيقها منه بسبب بخله ورفضه عدم مساعدتها في تسديد ديونها، بينما المتهم الآخر «رجب» الذي يبلغ من العمر 41 عاما، أنكر فعلته بالاشتراك مع الزوجة الخائنة في قتل زوجها.

رفض الزوج مساعدة زوجته في سداد ديونها

تعود البداية إلى رفض الزوج «عاطف» صاحب الـ50 عاما، إعطاء بعض المال لزوجته من أجل سداد ديونها، حاولت الزوجة كثيرا استعطافه حتى يرق قلبه لها ولحالها، إلا أن محاولاتها تكلل بالفشل، على الرغم من أنه يمتلك الكثير من المال، استشاطت الزوجة غضبا وضيقا من تصرف المدعو زوجها.

فكرة التخلص من الزوج

راودتها فكرة شيطانية خبيثة، حتى تتخلص من زوجها البخيل، استعانت بجارها المدعو «رجب» لضمان نجاح خطتها، كانت ترصد تحركات زوجها للأخير مستغلا الوقت المناسب للتخلص منه، وفي يوم الواقعة 1 مايو 2021، استدرج المتهم الآخر «رجب» الزوج المجني عليه، لإحدى القرى المجاورة بحجة شراء الأخشاب.

وفي منتصف الطريق، في إحدى المناطق النائية تهجم المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين»، ذبح رقبته وطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسد، ما أسقطه صريعا جثة هامدة لا حراك لها، لم يكتفِ بذلك بل ألقى الجثة وسط مستنقع مائي قريب من مكان الواقعة، وفر هاربا وكأن شيئا لم يحدث.

تفاصيل الواقعة والإعدام للزوجة

تعود تفاصيل الواقعة حينما عثر أهالي عزبة رأفت بنطاق مركز شرطة الفيوم، على جثة خمسيني مذبوحاً ومصاباً بجروح وطعنات متفرقة في الرقبة والوجه واليد اليسرى، وعلى بعد خطوات منه تروسيكل خاص به، ومحفظته الشخصية، وقضت اليوم محكمة جنايات الفيوم بالإعدام شنقا للزوجة، والسجن المؤبد للجار المشترك في الجريمة.