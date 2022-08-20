النيابة تستمع لأقوال زوجين بعد إصابتهما في حادث انقلاب سيارة بقنا

تستمع النيابة العامة لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأربعين في محافظة قنا، الذي أسفر عن مصرع طفل وإصابة والديه، وتم نقل المصابين للمستشفى، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطفل لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

بلاغ بمصرع طفل وإصابة والديه

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ يفيد بمصرع طفل رضيع وإصابة والديه كانوا داخل سيارة ملاكي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحة الحادث، وعثرت على جثة الرضيع، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم لهم.

انقلاب السيارة بشكل مفاجئ على الطريق

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن السيارة الملاكي انقلبت بشكل مفاجئ على الطريق، ما أدى إلى مصرع الطفل الرضيع وإصابة والديه بإصابات متفرقة في أجزاء الجسد، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، واستعجلت التحريات النهائية والتكميلية للأجهزة الامنية في الحادث.